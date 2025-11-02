مصرع شخص إثر سقوطه من الدور الـ 12 بعقار فى الإسكندرية

لقى شخص مصرعه بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم، سقط من الطابق الثاني عشر بعمارة علي الترام بشارع الغرفة التجارية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ عن سقوط شخص من الطابق الثاني عشر بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شخص بعد سقوطه من الطابق الثاني عشر من عمارة.

ويجري ضباط مباحث القسم تحرياتهم عن ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

