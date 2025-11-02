الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص إثر سقوطه من الدور الـ 12 بعقار فى الإسكندرية

مصرع شخص إثر سقوطه
مصرع شخص إثر سقوطه من الدور الـ 12

لقى شخص مصرعه بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم، سقط من الطابق الثاني عشر بعمارة علي الترام بشارع الغرفة التجارية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

 

رسائل قوية من السيسي لـ رؤساء ألمانيا ووزراء تجمع البنلوكس وملكة الدنمارك (فيديو وصور)

القبض على عاطل متهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض في أكتوبر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ عن سقوط شخص من الطابق الثاني عشر بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شخص بعد سقوطه من الطابق الثاني عشر من عمارة.

 

 ويجري ضباط مباحث القسم تحرياتهم عن ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الغرفة التجارية محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

سعر جرام الفضة في السوق المحلي مساء اليوم الأحد

البروفة الأخيرة قبل السوبر، الأهلي يواصل التعثر في الدوري بتعادل جديد أمام المصري

المتحف المصري الكبير.. قوة اقتصادية ناعمة تعزز من وجود مصر العالمي.. وخبراء: مشروع ضخم يدعم الاقتصاد.. ويساهم في جذب الاستثمارات.. ويبرز تطور البنية التحتية

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية