الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

حبس 3 من جامعي القمامة بتهمة تعاطي المواد المخدرة في المطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 من جامعي القمامة بتهمة تعاطي المواد المخدرة بدائرة القسم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بكون 3 أشخاص فى حالة عدم اتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بمنطقة المطرية.


القبض على المتهمين بواقعة فيديو تعاطى المخدرات بالمطرية


وبالفحص تمكن رجال الأمن  من تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (3 من جامعى القمامة "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرتى قسمى شرطة المطرية وعين شمس).

وبمواجهتهم أقروا بكونهم من متعاطى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة التواصل الاجتماعي

