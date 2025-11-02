أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل ملكة الدنمارك.. الجيزة ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة أمطار رعدية وتقلبات جوية مفاجئة.. أول تعليق من آداب القاهرة على اختراق موقعها الرسمي

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعات وأحياء المحافظة، تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية وهطول أمطار متفاوتة الشدة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات هيئة الأرصاد الجوية المصرية التي حذّرت من احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة أعدت خطة شاملة لمواجهة تقلبات الطقس واستقبال موسم الشتاء، تتضمن مراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العامة وتركيب العوازل اللازمة ورفع أي كابلات كهربائية مكشوفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة في مكتبه بديوان عام المحافظة، رؤساء أحياء غرب القاهرة، ومصر القديمة، والمرج، والزاوية الحمراء، وشرق مدينة نصر، ومصر الجديدة، وحلوان، والموسكى، ودار السلام، وعابدين الجدد.

وشدد محافظ القاهرة خلال اللقاء على ضرورة التواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين هي هدف ومهمة العمل داخل.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وخلال المحادثات وفقا للصفحة الرسمية للسفارة الألمانية بالقاهرة أعرب الرئيس شتاينماير عن شكره للرئيس السيسي على جهود مصر في التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلًا من لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، وديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا، وبارت دي فيفر رئيس وزراء مملكة بلجيكا،

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بضيوف مصر الكرام، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشيرًا إلى ما لقيه الرئيس من حفاوة خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل بمناسبة انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الملكة ماري، ملكة مملكة الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب الدنماركي لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية، والسفير لارس بوموللر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بالملكة، معربًا عن تقديره لمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والدنمارك.

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب الترشّح للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته رقم ٥١، الذي يُعقد في مدينة جنيف – سويسرا خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2026.

ودعت الأكاديمية جميع المبتكرين المصريين الذين تتوفّر لديهم فكرة مبتكرة، أساس علمي، نموذج أولي أو تجارب تحقيق، براءة اختراع أو طلب تسجيل دولي، ورؤية تسويقية واضحة، إلى التقديم الآن عبر رابط الترشّح.

كشفت كلية الآداب بـ جامعة القاهرة، حقيقة اختراق موقعها الرسمي على الإنترنت، وأعلنت الكلية عن اختراق موقعها الرسمي، وأنها لم تعد مسيطرة عليه، منذ فترة

وأكدت كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن صلتها انقطعت تماما بالموقع الإلكتروني منذ فترة بعيدة، مشيرة إلى أنها لا تتحمل أي مسئولية عن محتوى أو معلومات منشورة عليه خلال فترة الاختراق.

أكد محمد عطية، المشرف الفني العام ومسؤول الديكور في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن الفريق الذي تولى تنفيذ الحفل هو نفس الفريق الذي شارك في تنظيم موكب المومياوات الملكية واحتفالية طريق الكباش، مشيرًا إلى أنهم كانوا يعملون تحت ضغط كبير بدافع الخوف من عدم إرضاء الجمهور المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"كنا مرعوبين علشان نخلي الناس سعيدة وفخورة، ومكنش حد فينا عايز يعمل حاجة تزعل المصريين خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير".

