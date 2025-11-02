الأحد 02 نوفمبر 2025
أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب الترشّح للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته رقم ٥١، الذي يُعقد في مدينة جنيف – سويسرا خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2026.

ودعت الأكاديمية جميع المبتكرين المصريين الذين تتوفّر لديهم فكرة مبتكرة، أساس علمي، نموذج أولي أو تجارب تحقيق، براءة اختراع أو طلب تسجيل دولي، ورؤية تسويقية واضحة، إلى التقديم الآن عبر رابط الترشّح.

علمًا بأن آخر موعد لتقديم الطلبات: 24 نوفمبر 2025.

المعايير الأساسية تشمل:
• فكرة مبتكرة
• ارتباط بأولويات الدولة والمجتمع
• أساس علمي متين
• عيّنة أولية / تجارب تحقيق
• براءة اختراع (تسجيل أو حصول)
• تسجيل الطلب دوليًا
• رؤية تسويقية واضحة

تمثّل هذه المبادرة فرصة ثمينة تُتيح للمبتكرين المصريين عرض أفكارهم العالمية، والتواصل مع شبكة دولية واسعة من الصناعات والبحوث، وتسويق اختراعاتهم على المستوى الدولي. 

