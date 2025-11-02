أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب الترشّح للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته رقم ٥١، الذي يُعقد في مدينة جنيف – سويسرا خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2026.

ودعت الأكاديمية جميع المبتكرين المصريين الذين تتوفّر لديهم فكرة مبتكرة، أساس علمي، نموذج أولي أو تجارب تحقيق، براءة اختراع أو طلب تسجيل دولي، ورؤية تسويقية واضحة، إلى التقديم الآن عبر رابط الترشّح.

علمًا بأن آخر موعد لتقديم الطلبات: 24 نوفمبر 2025.

المعايير الأساسية تشمل:

• فكرة مبتكرة

• ارتباط بأولويات الدولة والمجتمع

• أساس علمي متين

• عيّنة أولية / تجارب تحقيق

• براءة اختراع (تسجيل أو حصول)

• تسجيل الطلب دوليًا

• رؤية تسويقية واضحة

تمثّل هذه المبادرة فرصة ثمينة تُتيح للمبتكرين المصريين عرض أفكارهم العالمية، والتواصل مع شبكة دولية واسعة من الصناعات والبحوث، وتسويق اختراعاتهم على المستوى الدولي.

