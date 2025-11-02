الأحد 02 نوفمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات عاجلة من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني

د. إبراهيم صابر
د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة
التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة في مكتبه بديوان عام المحافظة، رؤساء أحياء غرب القاهرة، ومصر القديمة، والمرج، والزاوية الحمراء، وشرق مدينة نصر، ومصر الجديدة، وحلوان، والموسكى، ودار السلام، وعابدين الجدد.

ضرورة التواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم

وشدد محافظ القاهرة خلال اللقاء على ضرورة التواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين هي هدف ومهمة العمل داخل المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء الجدد ببذل أقصى الجهد، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن.

أهمية التعاون مع المجتمع المدنى لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خطط الدولة 

وأكد محافظ القاهرة على أهمية التعاون مع المجتمع المدنى لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خطط الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والإخطار والتواصل، وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز، مع الإسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء بها.

