أول تعليق من آداب القاهرة على اختراق موقعها الرسمي

كشفت كلية الآداب بـ جامعة القاهرة، حقيقة اختراق موقعها الرسمي على الإنترنت، وأعلنت الكلية عن اختراق موقعها الرسمي، وأنها لم تعد مسيطرة عليه، منذ فترة.

اختراق الموقع الرسمي لآداب القاهرة

وأكدت كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن صلتها انقطعت تماما بالموقع الإلكتروني منذ فترة بعيدة، مشيرة إلى أنها لا تتحمل أي مسئولية عن محتوى أو معلومات منشورة عليه خلال فترة الاختراق.

وأوضحت الكلية انه حرصًا منها على الشفافية، فقد أهابت بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والزوار عدم الاعتماد على أي معلومات أو بيانات تُعرض حاليًا على الموقع الرسمي حتى إشعار آخر.

جامعة القاهرة تنظم ورشة حول النزاهة الأكاديمية

ونظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشة العمل الثانية بعنوان " النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي"، لقطاع العلوم الأساسية، والطبية، والهندسية، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

حاضر خلال الورشة كل من د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.سهير رمضان عميد كلية العلوم، ود.خديجة جعفر رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجمع من طلاب الدراسات العليا بالجامعة.

وأكد د.محمد سامي عبدالصادق، حرص الجامعة على ترسيخ مبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، باعتبارها جزءًا أساسيا من خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي، وتحقيق الريادة العالمية في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي في إطار التزام الجامعة بسياساتها الراسخة في صون القيم البحثية، وتعزيز بيئة علمية تقوم على الأمانة والدقة والاحترام المتبادل، ولافتًا إلى اعتزام الجامعة تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التثقيفية التي تستهدف تنمية مهارات الباحثين في التوثيق العلمي، وحفظ الحقوف الفكرية، وتعزيز قيم المساءلة والمسئولية البحثية.

