محافظة الجيزة تتخذ 5 إجراءات لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

أعلنت محافظة الجيزة عن عدد من الإجراءات الخدمية المهمة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على مواجهة أي موجات من الأمطار والتقلبات الجوية، كالتالي:

١. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء والمراكز لمواجهة أي طقس غير مستقر.

٢. نشر المعدات وفرق الطوارئ في الشوارع والمحاور الرئيسية، خاصة المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه.

٣. مراجعة شبكات الصرف ومصبات الأمطار للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة.

٤. التنسيق بين الجهات المعنية مثل الأحياء، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النظافة والتجميل لضمان سرعة التحرك.

٥. غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الموقف أولًا بأول.

ونصحت محافظة الجيزة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وقت الأمطار، وتجنب ركن السيارات أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات أو أعمدة الإنارة، والإبلاغ فورًا عن أي تجمعات مياه أو أعطال من خلال أرقام الخط الساخن للمحافظة.

وأوضحت أنه تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انسياب الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات دون تأثر بسوء الأحوال الجوية.

