مشرف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يرد على الانتقادات: كنا مرعوبين

أكد محمد عطية، المشرف الفني العام ومسؤول الديكور في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن الفريق الذي تولى تنفيذ الحفل هو نفس الفريق الذي شارك في تنظيم موكب المومياوات الملكية واحتفالية طريق الكباش، مشيرًا إلى أنهم كانوا يعملون تحت ضغط كبير بدافع الخوف من عدم إرضاء الجمهور المصري.

مشرف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "كنا مرعوبين علشان نسعد الناس"

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"كنا مرعوبين علشان نخلي الناس سعيدة وفخورة، ومكنش حد فينا عايز يعمل حاجة تزعل المصريين خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأوضح أنهم عملوا على ثلاثة محاور رئيسية خلال التحضير للحفل، لضمان تقديم عرض يليق باسم مصر وحضارتها.

ثلاثة محاور أساسية للعمل في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار المشرف الفني إلى أن أول محور تمثل في أن كل شيء في الحفل كان صناعة مصرية 100%، سواء في التصميم أو التنفيذ أو التقنيات المستخدمة، أما المحور الثاني فكان التركيز على إبراز الهوية المصرية بروح معاصرة، تجمع بين التاريخ والعصرية، بينما تمثل المحور الثالث في العمل بروح جماعية هدفها إسعاد المصريين وإظهار مصر في أبهى صورة أمام العالم.

"نحترم كل الآراء.. وكل احتفالية لها شخصيتها"

واختتم عطية حديثه قائلًا: "نحترم الآراء التي تنتقد، لكن ما نريد أن نوضحه أن لكل احتفالية شخصيتها الخاصة، وعملنا اللي في وسعنا علشان نسعد المصريين".

وأضاف أن الهدف الأكبر كان دائمًا هو أن يشعر كل مصري بالفخر والانتماء عندما يشاهد ما تقدمه بلاده من تنظيم وإبداع على هذا المستوى العالمي.

