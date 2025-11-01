رئيس مدينة الحوامدية يوزع الورود على المواطنين احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير (صور)

شهدت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة احتفالية مميزة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث قام رئيس مدينة الحوامدية بتوزيع الورود على المواطنين في الشوارع والميادين العامة تعبيرًا عن فرحة أبناء المدينة بهذا الحدث التاريخي الكبير.

وأكد رئيس المدينة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقلة حضارية وثقافية كبرى لمصر، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد من أكبر المتاحف في العالم المخصصة للحضارة المصرية القديمة، ويعكس المكانة التاريخية التي تستحقها مصر على خريطة السياحة العالمية.

كما أوضح أن هذه المبادرة الرمزية بتوزيع الورود تأتي في إطار مشاركة المواطنين فرحتهم بهذا الإنجاز الوطني العظيم، وتعزيز روح الانتماء والفخر بتراث مصر العريق، لافتًا إلى أن المدينة شهدت أيضًا تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية والثقافية التي تسلّط الضوء على أهمية المتحف الجديد ودوره في جذب السياحة العالمية.

وقد عبّر المواطنون في الحوامدية عن سعادتهم بهذه اللفتة الجميلة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تُشعرهم بقيمة الحدث وتُعزّز روح المشاركة المجتمعية.

ويُذكر أن المتحف المصري الكبير يقع بالقرب من أهرامات الجيزة، ويضم مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تروي قصة الحضارة المصرية على مدار آلاف السنين، ليصبح واحدًا من أبرز المقاصد السياحية والثقافية في العالم.

