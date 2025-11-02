بعد الحدث التاريخي، رسالة من محافظ الجيزة إلى فرق العمل الميدانية وعمال النظافة (فيديو)

بعث المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، برسالة شكر وتقدير إلى كافة القيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وفرق العمل الميدانية، وعمال النظافة، والشركات العاملة، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية استعدادًا لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي خرجت بصورة حضارية مشرفة تليق بمكانة مصر أمام العالم.

وأكد المحافظ أن النجاح اللافت الذي شهدته الاحتفالية جاء نتيجة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، إلى جانب التفاني والإخلاص في العمل من جميع الفرق المشاركة، سواء في أعمال النظافة والتجميل أو التنظيم والإشراف الميداني.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن الجيزة كانت على قدر الحدث التاريخي، حيث جرى رفع كفاءة الطرق والميادين المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وتكثيف أعمال الإضاءة والتجميل والتشجير، بما أضفى مظهرًا حضاريًا مميزًا نال إعجاب الزوار والوفود الدولية.

كما وجّه المحافظ تحية تقدير خاصة لعمال النظافة الذين بذلوا جهودًا استثنائية خلال الأيام السابقة للاحتفالية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس روح التعاون والانتماء، ويؤكد أن أبناء الجيزة قادرون على إنجاز المستحيل عندما تتوحد الجهود.

واختتم المحافظ رسالته مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار خطة التطوير الشامل بمختلف قطاعات المحافظة، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري ومكانة الجيزة التاريخية.

