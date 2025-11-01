السبت 01 نوفمبر 2025
تمثال ضخم بارتفاع 27 مترًا يزين طريق المتحف المصري الكبير (فيديو)

كشفت محافظة الجيزة عن عمل فني ضخم يجسد روعة الحضارة المصرية القديمة بروح الفن المعاصر، في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المحافظة أن التمثال الجديد، يبلغ ارتفاعه نحو 27 مترًا، وتم تشييده على أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، ليكون أحد أبرز المعالم الجمالية في المنطقة، ويعبر عن عظمة الفن المصري وقدرته على الدمج بين الأصالة والحداثة.

ويعد هذا التمثال إحدى مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يجسد الملامح الفرعونية بأسلوب هندسي حديث يعكس تطور الفكر الفني المصري.

شاهد الفيديو من هنا

وأكدت محافظة الجيزة أن الهدف من إقامة هذا العمل الفني هو إبراز الهوية المصرية القديمة في أبهى صورها، وإضافة طابع جمالي مميز للطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أكبر وأهم المتاحف الأثرية في العالم.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف وتهيئتها لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم، في حدث يُتوقع أن يكون أحد أهم الافتتاحات الثقافية في التاريخ الحديث لمصر.

