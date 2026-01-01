احتفالات أهل الإسكندرية برأس السنة، زحام في جرين بلازا والفنادق كاملة العدد (صور)

18 حجم الخط

توافد المئات من أهالي الإسكندرية، إلى الشوارع والمولات والمناطق السياحية فى المدينة الساحلية، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2026، والكريسماس رغم الطقس السيئ والبرودة الشديدة.

وتعتبر منطقة جرين بلازا فى سموحة من أشهر أماكن الاحتفالات بالكريسماس بالإسكندرية، حيث تعتبر أكبر مجمع سياحي فندقي في المدينة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لقضاء ليلة رأس السنة، وغلب على الاحتفالات الطابع الأسري والشباب.

ويحرص أهالي الإسكندرية على التواجد في الشوارع والميادين والمولات التجارية وخاصة منطقة جرين بلازا والتي تعتبر أكبر تجمع سياحي ورواج فندقي في الإسكندرية، لقضاء سهرة رأس السنة الجديدة، وسط أشجار الكريسماس ومجسمات العام الميلادي الجديد 2026.

وشهدت فنادق الإسكندرية، مساء الأربعاء، استقبال ضيوفها من النزلاء والزوار للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2026، وسط أجواء احتفالية وبرامج ترفيهية متنوعة، أسهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي إلى نحو 80%.

وجاء عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص لإقامة حفلات رأس السنة هذا العام بلغ 14 فندقًا فقط من إجمالي 42 فندقًا خاضعًا لإشراف وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية، مشيرًا إلى التزام هذه الفنادق بتقديم برامج ترفيهية تتوافق مع معايير الوزارة.

وجاء عدد الغرف الفندقية المتاحة في الإسكندرية يبلغ نحو 5650 غرفة، لافتًا إلى أن نسبة الإشغال خلال ليلة رأس السنة وصلت إلى 80%، ما يعكس الإقبال المتزايد على قضاء هذه المناسبة في عروس البحر المتوسط.

فيما تراوحت تكلفة حضور حفلات رأس السنة تتراوح بين 2500 و6000 جنيه للفرد، وفقًا لطبيعة البرنامج الترفيهي ومستوى الخدمات المقدمة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة من وزارة السياحة والآثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.