السيسي يستقبل الرئيس الألماني بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وخلال المحادثات وفقا للصفحة الرسمية للسفارة الألمانية بالقاهرة أعرب الرئيس شتاينماير عن شكره للرئيس السيسي على جهود مصر في التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

كما تبادل الجانبان الآراء حول سُبل تحقيق حل سياسي دائم في الشرق الأوسط وكيف يمكن لبلديهما مواصلة دعم سكان غزة

