أخبار مصر

محافظ الجيزة يلتقط الصور التذكارية مع المشاركين في تجهيزات افتتاح المتحف الكبير

الصورة التذكارية
الصورة التذكارية

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قبل توجهه لحضور فعاليات الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، على التقاط صور تذكارية مع فريق العمل والأجهزة التنفيذية الذين شاركوا في تنفيذ أعمال التجهيزات والاستعدادات ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، تقديرًا لجهودهم المتواصلة وما بذلوه من عطاء مخلص لإنجاز المهام في وقت قياسي، بما يعكس روح الانتماء والإخلاص التي تميز أبناء المحافظة.
 

كما توجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة السابق، تقديرًا لما قدمه من جهود كبيرة ومخلصة خلال فترة توليه المسؤولية، والتي أسهمت في إرساء دعائم التطوير.
 

وفي كلمته لفريق العمل أشاد المحافظ بما تم تحقيقه من إنجازات ميدانية ملموسة في أعمال الرصف والتجميل وتحسين كفاءة الشوارع والميادين ورفع كفاءة الإنارة والتشجير والنظافة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جاءت ثمرة تعاون وتنسيق بين مختلف قطاعات العمل التنفيذي بالمحافظة والتي حرصت على التواجد الميداني المستمر لمتابعة مستوى الأداء وجودة التنفيذ.
 

واختتم المهندس عادل النجار تصريحه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يمثل صرحًا عالميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية الخالدة، ويمثل هدية مصر إلى الإنسانية بما يضمه من كنوز وآثار نادرة تحكي قصة تاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن موقعه الفريد عند بالقرب من الأهرامات يجعله بوابة حضارية وسياحية تعكس عبقرية المكان وروعة التصميم والإبداع المصري الأصيل.

