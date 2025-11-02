الأحد 02 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الجيزة ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة أمطار رعدية وتقلبات جوية مفاجئة

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فيتو

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعات وأحياء المحافظة، تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية وهطول أمطار متفاوتة الشدة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات هيئة الأرصاد الجوية المصرية التي حذّرت من احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة أعدت خطة شاملة لمواجهة تقلبات الطقس واستقبال موسم الشتاء، تتضمن مراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العامة وتركيب العوازل اللازمة ورفع أي كابلات كهربائية مكشوفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما شدد النجار على تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الفوري بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي طارئ بشكل سريع وفعّال.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير البالوعات وتجهيز سيارات شفط المياه وتمركزها في البؤر الساخنة المعروفة بتجمع مياه الأمطار، إلى جانب متابعة حالة مخرات السيول وسلامة الجسور بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية التنسيق المستمر مع شركة الكهرباء لمراجعة وصيانة شبكات وأعمدة الإنارة العامة ورفع أي وصلات عشوائية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال موجات الطقس غير المستقرة.

واختتم النجار تصريحه بالتأكيد على أن غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف أولًا بأول على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن سلامة المواطن هي أولوية قصوى، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه أو أعطال طارئة وتقليل آثار التقلبات الجوية المحتملة.

الجريدة الرسمية