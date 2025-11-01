السبت 01 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل ميكروباص بالدقهلية

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل ميكروباص بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام إحدى السيدات بالتعدي بالضرب على أخرى أثناء استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 12 أكتوبر الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المنصورة بلاغًا من إحدى السيدات، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء بالضرب من قبل سيدة أخرى داخل سيارة "ميكروباص" بسبب خلاف بينهما حول أولوية الركوب.

ضبط المتهمة وإقرارها بالواقعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمة، وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو بسبب نفس الخلافات.

الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينها، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجريدة الرسمية