القبض علي المتهمين في واقعة فيديو إلقاء «هرة» في النيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء «هرة» في نهر النيل أثناء تواجده بصحبة أصدقائه بمحافظة الجيزة.

التحريات وضبط المتهمين



بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبمواجهتهم أقروا بقيام أحدهم بإلقاء الهرة داخل قطعة أرض فضاء خلف أحد المحال بدائرة القسم، بينما قام آخر بتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض المزاح.

الإجراءات القانونية



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



