غزل المحلة يكتفي بالتعادل السلبي أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

الدوري المصري، تعادل فريق غزل المحلة، مع نظيره مودرن سبورت بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: مصطفى مطاوع، أحمد المزهود، علي فوزي، عماد حمدي.

خط الوسط: غنام محمد، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد صبري.

هجوم: فيجيري، حسام حسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح، ارنولد ايبا، سليم سليمان.

تشكيل غزل المحلة أمام مودرن سبورت

مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت 

بهذه النتيجة يحتل غزل المحلة المركز الثامن في جدول الدوري الممتاز بعدما خاض 13 مباراة بالدورى، فاز في مباراتين وتعادل في 10 مواجهات وتلقى الخسارة في لقاء وحيد، وجمع 16 نقطة.

فيما خاض مودرن سبورت 12 مباراة في الدوري المصري وحقق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل وخسر مثلها، وجمع 16 نقطة محتلا المركز العاشر.

حكام مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت 

وأدار لقاء غزل المحلة ضد مودرن سبورت طاقم حكام مكون من إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، أسامة عبد اللطيف وأحمد عادل (مساعدين)، حسني سلطان (حكمًا رابعًا)، ومصطفى مدحت وأحمد طارق موسى (تقنية الفيديو).

غزل المحلة مودرن سبورت مودرن سبورت أمام غزل المحلة الدوري المصري المحلة

