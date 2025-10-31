إبراهيم عبد الخالق: يجب أن يدرك اللاعبون قيمة قميص نادي الزمالك

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا رفض هدية الأهلي بعد تعادله مع بتروجيت وسقط في فخ التعادل مع البنك الأهلي.

قال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "يجب أن يدرك لاعبي الزمالك قيمة قميص القلعة البيضاء، ودائمًا نرفض الهدايا من المنافسين والدوري لا يزال طويلًا وجميع الأندية ستفقد المزيد من النقاط".

وأضاف: "فيريرا فرط في العديد من النقاط السهلة هذا الموسم، وأتمنى تصحيح الأخطاء قبل السوبر المصري لأن بيراميدز فريق صعب للغاية ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".

