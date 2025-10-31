الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إبراهيم عبد الخالق: يجب أن يدرك اللاعبون قيمة قميص نادي الزمالك

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا رفض هدية الأهلي بعد تعادله مع بتروجيت وسقط في فخ التعادل مع البنك الأهلي.

قال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "يجب أن يدرك لاعبي الزمالك قيمة قميص القلعة البيضاء، ودائمًا نرفض الهدايا من المنافسين والدوري لا يزال طويلًا وجميع الأندية ستفقد المزيد من النقاط".

 

وأضاف: "فيريرا فرط في العديد من النقاط السهلة هذا الموسم، وأتمنى تصحيح الأخطاء قبل السوبر المصري لأن بيراميدز فريق صعب للغاية ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم عبدالخالق نادي الزمالك الزمالك يانيك فيريرا البنك الاهلي السوبر المصرى

مواد متعلقة

يانيك فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، ما السبب؟

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 في الدوري الممتاز (صور)

الأكثر قراءة

من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)

ارتفاع 13 جنيها في الكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي وقفزة في البرتقال أبو سرة والعنب

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

ارتفاع اليوريا والنشادر تتلاعب بالمزارعين، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد

أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها خلال شهر نوفمبر 2025

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية