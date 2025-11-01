السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أعلن ميلود حمدي المدير الفني لـ الاسماعيلي ورضا شحاتة مدرب كهرباء الإسماعيلية، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما في الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ستاد الإسماعيلية، قمة الإسماعيلية لأول مرة في مسابقة الدوري الممتاز بين الإسماعيلي والكهرباء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت. 

ويسعى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية لحصد نقاط المباراة للابتعاد عن المركز الأخيرة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وتلقى الإسماعيلي الخسارة أمام فاركو 1-0 بالجولة الماضية كما تلقي الكهرباء الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة ويسعى كلا الفريقين لتصحيح مسارهما بالدوري.

تشكيل الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي:

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏تحتوي على النص '‏TARAN CODO たNWこ T-E لة E عبدالشه جمال EN محمد غهار 17 محمد وجدي خالم الشبريصي X الورصقر ري Club SNG خطاري محمد محهدخصاري Electricity Ismailia VS‏'‏

 

موقف الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري 

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز العشرين في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، جمعها من 11 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر 7 مباريات.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الترتيب، برصيد 7 نقاط، جمعها من 12 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل مباراة وخسر 9 مواجهات.

حكام مباراة الاسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية 

ويدير لقاء الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد حسام طه وخالد حسام طه (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكمًا رابعًا) والدولي عبد العزيز السيد وهشام القاضي (تقنية الفيديو).

غزل المحلة يكتفي بالتعادل السلبي أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

آرسنال يفوز على بيرنلي بثنائية ويعزز صدارة الدوري الإنجليزي

قائمة الإسماعيلي أمام الكهرباء

- حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمال

- الدفاع: عبد الله محمد – محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب

- الوسط: محمد حسن – محمد عبد السميع –  عبد الرحمن الدح – محمد سمير كونتا – علي الملواني – عمر القط – محمد خطاري – حسن صابر – محمد وجدي – إيريك تراوري

- الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام – خالد النبريصي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الاسماعيلي كهرباء الاسماعيلية الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية

مواد متعلقة

غزل المحلة يكتفي بالتعادل السلبي أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

آرسنال يفوز على بيرنلي بثنائية ويعزز صدارة الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين مودرن سبورت وغزل المحلة في الدوري

آرسنال يتقدم على بيرنلي بثنائية في الشوط الأول

فيريرا يصدم الزمالك ويرفض تخفيض مستحقاته ويهدد باللجوء إلى فيفا

أحمد حسن: المتحف الكبير هدية مصر للعالم

3 مرشحين لخلافة يانيك فيريرا في الزمالك

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

برايتون يفوز على ليدز يونايتد 0/3 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية