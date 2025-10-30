علاء عبد الغني: تغييرات الزمالك أمام البنك كانت متأخرة والأداء تراجع في الشوط الثاني

أكد علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق، أن ركلة جزاء البنك الأهلي أمام الزمالك غير صحيحة، مشددا على أن الحكم تحامل على الفريق الأبيض في الكثير من القرارات.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي 1-1 في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

قال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "الزمالك قدم أداء مميزا أمام البنك الأهلي في الشوط الأول ولكن الأداء تراجع في الشوط الثاني وتغييرات فيريرا كانت متأخرة وكان يجب مشاركة سيف الدين الجزيري من بداية الشوط الثاني".

وأضاف: "كان يجب مشاركة محمد شحاتة أمام البنك الأهلي، وفيريرا لا يعلم حتى الآن قدرات لاعبي الزمالك".

