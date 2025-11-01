السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

آرسنال يفوز على بيرنلي بثنائية ويعزز صدارة الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

فاز فريق آرسنال على نظيره بيرنلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "تيرف مور" مواجهة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

أهداف مباراة ارسنال وبيرنلي 

جاءت ثنائية آرسنال عن طريق: جيوكيرز وديكلان رايس في الدقيقة 14 و35.

تشكيل آرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبر - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.

الوسط: رايس - زوبيميندي - إيزي.

الهجوم: ساكا - جيوكيريس - تروسارد.

بهذه النتيجة يواصل ارسنال تصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.

أرقام آرسنال في شهر أكتوبر 

وقدم أرسنال أداء قويا واستثنائيا في شهر أكتوبر تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث حقق مباريات ونتائج إيجابية جعلت الفريق في صدارة المشهد الكروي.

وفاز الفريق في كل مبارياته داخل الشهر، محقّقًا العلامة الكاملة كما نجح في تسجيل 12 هدفًا بينما حافظ على شباكه نظيفة تمامًا طوال هذه الفترة.

ويتصدّر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق جيد عن منافسيه وفي دوري أبطال أوروبا، حافظ على سجله المثالي في الفوز في 3 مباريات.

كما بلغ أرسنال ربع نهائي كأس كاراباو، ما يعكس قوّة وضغط المنافسة التي تخوضها الفريق عبر عدة جبهات.

الجريدة الرسمية