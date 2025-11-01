السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي، وتوماس فرانك مدرب توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

 

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي 

في حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو- دانسو- فان دي فين- سبينس.

الوسط: جواو بالينيا- محمد قدوس- بينتانكور.

الهجوم: برينان جونسون- كولو مواني- تشافي سيمنز.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING CHELSEA 終 POOTBALL POOTEALLCIOS Vicario Danso Palhinha Bergvall 20 Kudus Pedro Porro Spence Sarr 30 Bentancur Van de Ven Ven(C) (C) Kolo Muani M uraKT AΙΔ Subs Kinsky/ Xavi/ Richarlison Tel/ Udogie Romero Johnson/ Odobert/ Scarlett PRESENTED BY mkraken‎‏'‏‏

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو- تشالوباه- فوفانا- مارك كوكوريا.

الوسط: موسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز- ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو- جواو بيدرو- أليخاندرو جارناتشو.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎MATCHDAY TEN CHELSEA 終 1ERTOHCAA JMMA XI SANCHEZ GUSTO FOFANA CHALOBAH CUCURELLA JAMES (C) CAICEDO NETO ENZO GARNACHO JOAO PEDRO SUBSTITUTES Jorgensen Tosin Acheampong Hato Lavia Andrey Santos Estevao Gittens Guiu‎‏'‏

شوط أول سلبي بين مودرن سبورت وغزل المحلة في الدوري

آرسنال يتقدم على بيرنلي بثنائية في الشوط الأول

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مباراة توتنهام وتشيلسي تقام مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام وتشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

