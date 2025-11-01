التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي، وتوماس فرانك مدرب توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو- دانسو- فان دي فين- سبينس.

الوسط: جواو بالينيا- محمد قدوس- بينتانكور.

الهجوم: برينان جونسون- كولو مواني- تشافي سيمنز.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو- تشالوباه- فوفانا- مارك كوكوريا.

الوسط: موسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز- ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو- جواو بيدرو- أليخاندرو جارناتشو.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مباراة توتنهام وتشيلسي تقام مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام وتشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

