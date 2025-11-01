هل الشاشات تسبب التوحد عند الأطفال؟ استشاري يجيب

الشاشات أصبحت ظاهرة العصر الحالى سواء تلفاز أو موبايل أو كمبيوتر أو ألعاب الكترونية وللأسف يقبل عليها الكبار والصغار ما تسبب فى مشكلات مجتمعية عديدة وخطيرة.

وللاسف أدمن معظم الصغار الشاشات بأنواعها متأثر بشكل سلبي على سلوكهم وأدائهم الدراسي وتركيزهم ونظرهم، كما تسبب فى حدوث مشاكل مرضية، والبعض يقول إن الشاشات سبب فى إصابة الأطفال بالتوحد مدافع الأمهات بالتساؤل عن مدى صحة هذا الكلام.

هل الشاشات تسبب التوحد

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الشاشات لا تسبب التوحد لكنها تسبب انعزال الطفل وتكسبه سلوكيات خاطئة وتجعله غير منخرط مع من حوله سواء أفراد العائلة أو أصدقائه وزملائه، كما أنها تؤثر على انتباه الطفل وتركيزه وتواصله مع الآخرين.

تأثير الشاشات على الأطفال

وأضاف عصام، أن الشاشات تؤثر بالسلب على تركيز الكبار وبالتالى تأثيرها على الصغار أكثر، خاصة فى الأداء الدراسي والتركيز وعدم الانتباه وعدم تخزين المعلومات بالمخ كما أنها تؤثر على جودة النوم عند الأطفال وبالتالى تتأثر مناعتهم بشكل سلبي، لذا يجب التنبه لها وعدم ترك الأطفال عليها فيكفى نصف ساعة على مدار اليوم ويفضل منعها تماما وذلك للأطفال الأكبر من 5 سنوات أما الأقل من هذا العمر فممنوع عليهم تماما الجلوس أمام الشاشات.

مشاهدة الاغانى ممنوعة على الطفل الرضيع

وتابع، أما ترك الأطفال الرضع أمام الاغانى على الشاشات سواء عربى أو إنجليزي بحجة تعلم اللغة أو الكلام فهذا مرفوض تماما لأنه يؤثر على التطور الذهنى للطفل ويجعله متألقة فقط ويجد صعوبة فى تواصله مع من حوله ويتأخر فى الكلام، فالطفل الرضيع ممنوع عليه مشاهدة الشاشات تماما ويكفى أن يجلس وسط الألعاب البسيطة المناسبة لعمره.

