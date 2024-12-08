"أمهات مصر": تعميم الشطرنج بالمدارس يقلل من إدمان الألعاب الإلكترونية

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميم لعبة الشطرنج على المدارس الحكومية بجميع المراحل قرار جيد جدا.

"أمهات مصر": تعميم الشطرنج في المدارس خطوة ذكية لتطوير مهارات أبنائنا

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن تعميم لعبة الشطرنج لطلاب المدارس يعتبر أداة تعليمية تسهم في تطوير المهارات المختلفة لدى الطلاب، وتساعدهم في كيفية التفكير بخطوات وحل المشكلات بالإضافة إلى تعزيز التركيز والانتباه مما ينعكس على دراستهم.

لعبة الشطرنج

وتابعت عبير، أن لعبة الشطرنج ليست فقط لعبة ممتعة، بل وسيلة فعالة لتطوير مهارات الطلاب الحياتية والأكاديمية، ويمكن أن تساهم في تقليل الاعتماد علي الألعاب الإلكترونية خاصة إذا تم تعميمها في المدارس.

جدير بالذكر أنه فى سابقة هى الأولى من نوعها قررت وزارة التربية والتعليم تعميم لعبة الشطرنج على المدارس الحكومية حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بتعميم رياضة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية، من خلال التدريب والمسابقات وتنظيم فعاليات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج وإخطار الوزارة بما تم تنفيذه بصدد هذا الشأن.

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