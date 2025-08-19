"الألعاب الإلكترونية" تكشف مفاجأة عن "روبلوكس" وتطالب بحظرها في مصر لخطورتها (فيديو)

طالب شريف عبد القادر رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية فى مصر، أولياء الأمور بنشر الوعي بخطورة الألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى أن منصات الألعاب الإلكترونية تتوجه للأطفال والشباب الذين يعانون من التفكك الأسري.



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على فضائية " النهار"، إن هناك 4 مليارات شخص حول العالم مرتبطين بالأنترنت منهم 75% يلعبون على منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس".

3 مليارات شخص حول العالم يلعبون لعبة روبلوكس



وأضاف: " 3 مليارات شخص حول العالم يلعبون لعبة روبلوكس"، موضحا أن نصف دول الوطن العربي قررت حظر هذه اللعبة داخل بلادهم.



وأوضح: " روبلوكس لعبة شهيرة ولذلك يجب ان يكون هناك تحرك من مجلس النواب ضد هذه اللعبة"، مضيفا: " اتحاد الألعاب الإلكترونية لا يقف صامتا مع وجود الألعاب الإلكترونية التى تشكل خطورة على أبنائنا، ولذلك نقوم بتوفير ألعاب أخرى".

وعن إجراءات حظر لعبة روبلوكس فى مصر، طالب منظمات المجتمع المدني بالتواصل مع الجهات المعنية لوقف هذه اللعبة.



قطر تقرر حظر لعبة روبلوكس

وكانت قطر أصدرت قرارًا بحظر منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس" التي تصف نفسها حسب ما تقول الغارديان البريطانية" بـ "العالم الافتراضي الأمثل"، إذ تضم ملايين الألعاب والبيئات التفاعلية، وبالخطى ذاتها كذلك اتخذت عمان في وقت سابق الأمر نفسه، في تزايد لافت لمؤشر رفض السلوك الرقمي المتوافر على المنصة.

وتقرأ أوساط قطرية الخطوة التي اتخذتها الدوحة بأنها تعزز حماية الطفل في العالم الافتراضي خاصة أن هذه المنصة تستقطب في الغالب معظم الأطفال، والمراهقين، في حين يتيح محتوى المنصة نفسها صناعة عالم افتراضي مختلف مما يعزز تعرض هذه الفئة إلى مساحة أكبر من المحتوى غير اللائق فضلًا عن احتمالية تعرض اللاعبين - صغار السن- إلى المضايقات من قبل البعض، وانتهاكات الخصوصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.