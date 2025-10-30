أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي بالدوري.. إمام عاشور مع الأهلي في السوبر المصري.. بيراميدز يصعد لمجموعات دوري الأبطال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة فريق البنك الأهلي ضد الزمالك بنتيجة التعادل 1/1، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 30، وتعادل شيكو بانزا للزمالك في الدقيقة 33.

دوري أبطال أفريقيا، تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نظيره التأمين الإثيوبي بهدفين دون رد خلال الفريقين على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر ووفقًا لهذا القرار، أن تتولى اللجنة إدارة شئون النادي وفق الصلاحيات الكاملة المقررة لمجلس الإدارة والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالنادي الإسماعيلي على كافة المستويات.

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدم صحة الأنباء المتداولة حول رحيل المدافع المغربي أشرف داري عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعب رغم إصابته الحالية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن كل القرارات الخاصة بقيد أو رحيل أي لاعب ستحسم في يناير، موضحا أن المدير الفني ييس توروب لم يطلب تدعيم في مراكز معينة أو الاستغناء عن أي لاعب حتى الآن.

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك لـ"فيتو"، أن النادي قرر التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بسبب ما تضمنه العدد الأخير من مجلة النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تعتبر ما ورد في مجلة الأهلي تجاوزا غير مقبول وخروجا عن أخلاقيات المهنة الصحفية والمعايير الإعلامية السليمة، مشيرا إلى أن النادي سيقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ورد اعتباره.

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعادل الفريق أمام بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن الفريق يمر بفترة صعبة بسبب ضغط المباريات وكثرة الإصابات.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: "نحن في مرحلة مليئة بالضغط، نخوض مباراة كل ثلاثة أيام تقريبا، في الوقت الذي تحصل فيه الفرق المنافسة على فترات راحة أكبر، مما يمنحها أفضلية بدنية. قدمنا أداء غير جيد في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل وأهدرنا فرصا عديدة، بينما سجل بتروجيت من فرص قليلة”.

كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا والمدرب الجديد المنتظر لتولي قيادة يوفنتوس، عن تشكيلته التاريخية المثالية لأفضل 11 لاعبًا عمل معهم خلال مسيرته التدريبية.

وشهدت التشكيلة حضور النجم المصري محمد صلاح وأسطورة روما فرانشيسكو توتي، بينما غاب عنها أسماء بارزة مثل فيكتور أوسيمين.

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بشأن مستقبل آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بعد الهزيمة السادسة للفريق في آخر سبع مباريات والخروج من كأس الكاراباو أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد.

ويعاني ليفربول مؤخرا تحت قيادة آرني سلوت، حيث تلقى هزائم متتالية أمام كريستال بالاس (مرتين)، تشيلسي، مانشستر يونايتد، جالطة سراي، وبرينتفورد، مقابل فوز وحيد على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

شهدت الأيام الماضية، ارتباط اسم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بالرحيل عن صفوف الريدز، والانتقال إلى الدوري السعودي.

وذلك في ظل الأزمة مع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، والتي ظهرت بعد مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على خوض منتخب السعودية الأول مباراتين وديتين، خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار التحضيرات الفنية المكثفة قبل خوض غمار كأس العرب، إذ يسعى الجهاز الفني إلى اختبار جاهزية اللاعبين أمام منافسين من العيار الثقيل.

