الزمالك يعتزم تقديم شكوى ضد مجلة الأهلي بعد نشر صور ثلاثي الأبيض

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك لـ"فيتو"، أن النادي قرر التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بسبب ما تضمنه العدد الأخير من مجلة النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تعتبر ما ورد في مجلة الأهلي تجاوزا غير مقبول وخروجا عن أخلاقيات المهنة الصحفية والمعايير الإعلامية السليمة، مشيرا إلى أن النادي سيقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ورد اعتباره.

وأوضح المصدر أن الزمالك يحترم حرية الرأي والتعبير، لكنه يرفض تماما أن تستغل المنصات الإعلامية في الإساءة لرموزها، مؤكدا أن النادي لن يصمت أمام أي تجاوز.

وكانت مجلة النادي الأهلي قد نشرت صورا لثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي أثناء تواجدهم داخل السلطات الإماراتية بعد أزمة السوبر المصري الماضي.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك مصطفي شلبي دونجا مجلة الأهلي

