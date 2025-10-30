الزمالك يعتزم تقديم شكوى ضد مجلة الأهلي بعد نشر صور ثلاثي الأبيض

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك لـ"فيتو"، أن النادي قرر التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بسبب ما تضمنه العدد الأخير من مجلة النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تعتبر ما ورد في مجلة الأهلي تجاوزا غير مقبول وخروجا عن أخلاقيات المهنة الصحفية والمعايير الإعلامية السليمة، مشيرا إلى أن النادي سيقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ورد اعتباره.

وأوضح المصدر أن الزمالك يحترم حرية الرأي والتعبير، لكنه يرفض تماما أن تستغل المنصات الإعلامية في الإساءة لرموزها، مؤكدا أن النادي لن يصمت أمام أي تجاوز.

وكانت مجلة النادي الأهلي قد نشرت صورا لثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي أثناء تواجدهم داخل السلطات الإماراتية بعد أزمة السوبر المصري الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.