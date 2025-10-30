الأهلي يفقد الصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

ترتيب الدوري المصري، فقد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لصالح سيراميكا بعد انتهاء الجولة الـ 12 بعدما تعادل الأحمر مع بتروجت 1-1 وحقق سيراميكا الفوز أمام كهرباء الإسماعيلية.

وقفز الزمالك للمركز الرابع برصيد 19 نقطة خلف المصري البورسعيدي بفارق الأهداف ومتفوقا على وادي دجلة بالأهداف بعد تعادل الأبيض مع البنك الأهلي بالجولة الثانية عشر.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2- الأهلي 22 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4 -الزمالك 19 نقطة

5- وادي دجلة 19 نقطة

6- إنبي 18 نقطة

7- بيراميدز 17 نقطة

8- زد 16 نقطة

9- البنك الأهلي 15 نقطة

10- غزل المحلة 15 نقطة

11- سموحة 15 نقطة

12- مودرن سبورت 15 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 12 نقطة

16- طلائع الجيش 10 نقاط

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- فاركو 9 نقاط

19- الاتحاد 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

21- الاسماعيلي 7 نقاط

نتائج مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري



حرس الحدود 0-0 غزل المحلة

مودرن سبورت 1-2 المقاولون

كهرباء الإسماعيلية 0-1 سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش 2-2 زد

فاركو 1-0 الإسماعيلي

سموحة 0-1 الجونة

الاتحاد السكندري 1-2 وادي دجلة

بتروجت 1-1 الأهلي

البنك الأهلي 1-1 الزمالك

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة

المصري البورسعيدي - راحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

