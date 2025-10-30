الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وليد صلاح الدين يوضح حقيقة أزمته مع الحكم محمود بسيوني

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعادل الفريق أمام بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن الفريق يمر بفترة صعبة بسبب ضغط المباريات وكثرة الإصابات.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: "نحن في مرحلة مليئة بالضغط، نخوض مباراة كل ثلاثة أيام تقريبا، في الوقت الذي تحصل فيه الفرق المنافسة على فترات راحة أكبر، مما يمنحها أفضلية بدنية. قدمنا أداء غير جيد في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل وأهدرنا فرصا عديدة، بينما سجل بتروجيت من فرص قليلة”.

وأضاف: “أطالب جماهير الأهلي بعدم القلق، اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم ويتمتعون بروح عالية، لكن الإرهاق واضح، إلى جانب تغيير الجهاز الفني مؤخرًا”.

ونفى مدير الكرة بالأهلي صحة ما يتم تداوله حول طلب المدير الفني ييس توروب الاستغناء عن لاعبين أو تدعيم مراكز محددة، مؤكدا: “كل ما يكتب في المواقع غير صحيح، لم نجلس مع توروب اليوم لأنه إجازة، وهو يعرف كل التفاصيل عن الفريق ويحتاج بعض الوقت لتقييم اللاعبين بدقة”.

وتطرق وليد صلاح الدين للحديث عن اللقطة المثيرة للجدل مع الحكم محمود بسيوني، مشددا على أنه لم يتجاوز في حق الحكم، وقال: “لم أوجه لفظا لأي حكم، وما قلته للحكم بهدوء أننا استحقينا وقت بدل من الضائع أكثر مما احتسب، بسبب توقف اللعب عدة مرات، فقط طالبت بحقنا لا أكثر”.

واختتم تصريحاته قائلا: “في حالات التعادل أو الهزيمة تنتشر أخبار كثيرة مغلوطة، وأؤكد أن أحمد عبد القادر كان يطالب بخطأ واضح في الدقائق الأخيرة بنسبة 100%”.

الجريدة الرسمية