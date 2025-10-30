كل ما تريد معرفته عن طارق رحمي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، والتي ترأسها الدكتور طارق راشد رحمي.

كل ما تريد معرفته عن رئيس الإسماعيلي الجديد

«فيتو» ترصد أبرز المعلومات عن رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي، حيث وُلد طارق رحمي عام 1960، وتخرّج في كلية العلوم بجامعة قناة السويس عام 1981 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير في علم الحيوان، تخصص “علم الأنسجة وكيمياء الأنسجة” عام 1985، قبل أن ينال درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم من جامعة قناة السويس بالاشتراك مع جامعة كلورادو الأمريكية عام 1989.

وشغل طارق رحمي منصب أستاذ في كلية العلوم بجامعة قناة السويس، وله أكثر من 60 بحثًا علميًا منشورًا في دوريات محلية ودولية مرموقة، كما شارك في تحرير عدد من الكتب العلمية، من بينها كتاب “Snake Venoms” الصادر عن دار نشر عالمية عام 2017، ومحرر معجم المصطلحات العلمية “الترجمة العربية لمعجم علم الحياة، ولكتاب مرجعي "Connections Concepts BIOLOGY”.

بعدها تدرّج في المناصب داخل جامعة قناة السويس، فشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب عام 2015، ثم أصبح رئيسًا لجامعة قناة السويس في مارس 2019.

وفي نوفمبر 2019، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظًا لمحافظة الغربية، حيث استمر في المحافظة لمدة 5 سنوات قبل رحيله عام 2024.

تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي

وجاء قرار الوزير بتشكيل اللجنة المؤقتة وفقًا لما يلي:

الدكتور طارق راشد رحمي رئيسًا للجنة

الدكتور إبراهيم محمد فارس نائبًا للجنة

على حسين الأسود أمينًا للصندوق

وعضوية كل من المستشار مصطفى عبد الستار موسى، مصطفى أمير درويش ، محمد أحمد رائف.

ومن المقرر ووفقًا لهذا القرار، أن تتولى اللجنة إدارة شئون النادي وفق الصلاحيات الكاملة المقررة لمجلس الإدارة والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالنادي الإسماعيلي على كافة المستويات.

وتبدأ مهام عمل اللجنة بدءًا من اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 وذلك حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي أيهما أقرب.

الإسماعيلي يتقدم بشكوى ضد محمود البنا بسبب مباراة فاركو

فيما أعلن النادي الإسماعيلي عن تقديم شكوى ضد الحكم محمود البنا بسبب مباراة الدراويش أمس أمام فاركو في الدوري المصري.

وأكد أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي تقديم شكوي ضد الحكم محمود البنا بسبب الأخطاء التي بدرت منه ضد فريقه، على حد قوله.

مباراة الإسماعيلي وفاركو

وخسر الإسماعيلي بهدف دون رد من فاركو في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري ليصعب موقفه في جدول المسابقة.

واعترض عبد الله الشحات مدرب الإسماعيلي على قرارات الحكم محمود البنا خلال مباراة فاركو ليتلقى بطاقة حمراء.

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لعبد الله الشحات مدرب الإسماعيلي بسبب الاعتراضات.

واعترض لاعبو الإسماعيلي ومدربهم عبد الله الشحات على صحة هدف فاركز بداعي وجود لمسة يد على ياسين الملاح لاعب فاركو.

وشهدت مباراة الإسماعيلي وفاركو عودة الثنائي أحمد العجوز مدير الكرة بالدراويش وعبد الله الشحات مدرب الفريق للجلوس على دكة البدلاء بعد انتهاء إيقافهم ثلاث مباريات بقرار من رابطة الأندية، بعد تعرضهم للطرد في مباراة انبي للاحتجاج على قرارات حكم المباراة.

