منتخب السعودية يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًا في نوفمبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على خوض منتخب السعودية الأول مباراتين وديتين، خلال شهر نوفمبر المقبل.

موعد مباراتي السعودية أمام كوت ديفوار والجزائر

وأعلن الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، عن إقامة مباراتين تحضيريتين، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر 2025، حيث سيواجه المنتخب السعودي نظيره كوت ديفوار يوم 14 نوفمبر، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

أما المباراة الودية الثانية، فستجمع كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع منتخب الجزائر، يوم 18 من الشهر ذاته، على الملعب نفسه.

ويأتي ذلك في إطار التحضيرات الفنية المكثفة قبل خوض غمار كأس العرب، إذ يسعى الجهاز الفني إلى اختبار جاهزية اللاعبين أمام منافسين من العيار الثقيل.

مجموعة منتخب السعودية في كأس العرب

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب قطر 2025، إلى جانب المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.

وتمثل التجربتان الوديتان اختبارًا قويًا للأخضر قبل البطولة، لكونهما أمام اثنين من آخر ثلاثة أبطال لكأس الأمم الأفريقية، حيث توج المنتخب الجزائري بلقب نسخة 2019، بينما فاز المنتخب الإيفواري بلقب 2024 على أرضه.

