الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب السعودية يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًا في نوفمبر

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

 أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على خوض منتخب السعودية الأول مباراتين وديتين، خلال شهر نوفمبر المقبل.

موعد مباراتي السعودية أمام كوت ديفوار والجزائر

 وأعلن الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، عن إقامة مباراتين تحضيريتين، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر 2025، حيث سيواجه المنتخب السعودي نظيره كوت ديفوار يوم 14 نوفمبر، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

أما المباراة الودية الثانية، فستجمع كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع منتخب الجزائر، يوم 18 من الشهر ذاته، على الملعب نفسه.

ويأتي ذلك في إطار التحضيرات الفنية المكثفة قبل خوض غمار كأس العرب، إذ يسعى الجهاز الفني إلى اختبار جاهزية اللاعبين أمام منافسين من العيار الثقيل.

مجموعة منتخب السعودية في كأس العرب

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب قطر 2025، إلى جانب المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.

وتمثل التجربتان الوديتان اختبارًا قويًا للأخضر قبل البطولة، لكونهما أمام اثنين من آخر ثلاثة أبطال لكأس الأمم الأفريقية، حيث توج المنتخب الجزائري بلقب نسخة 2019، بينما فاز المنتخب الإيفواري بلقب 2024 على أرضه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب السعودية السعودية كوت ديفوار الجزائر الاتحاد السعودي

مواد متعلقة

أحمد حسن: لا أزمة مع حسام حسن وهدفنا التواجد في نهائي كأس العرب

حلمي طولان يبحث عن بدلاء للاعبي بيراميدز لاستكمال قائمة كأس العرب

طولان يتخذ قرارًا صعبًا بشأن لاعبي بيراميدز في قائمة كأس العرب

إنجاز تاريخي ينتظر هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

الأكثر قراءة

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

قطعوا شعر بعض، لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن طارق رحمي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية