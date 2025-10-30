الخميس 30 أكتوبر 2025
150 مليون إسترليني في الموسم، موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

شهدت الأيام الماضية، ارتباط اسم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بالرحيل عن صفوف الريدز، والانتقال إلى الدوري السعودي.

وذلك في ظل الأزمة مع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، والتي ظهرت بعد مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

موقف محمد صلاح من عرض الدوري السعودي

وقال جرايم بيلي الصحفي بشبكة "TBR Football": لا يزال انتقال محمد صلاح المحتمل إلى الدوري السعودي للمحترفين قائمًا، اللاعب تم عرض عليه راتبًا سنويًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، وهي حزمة تشمل تعيينه سفيرًا للسياحة ومنحه خيار تملك جزءً من نادٍ مستقبلًا.

وتابع: يبقى صلاح على رأس أولويات الدوري السعودي، ويُعتقد أن اللاعب نفسه منفتح على فكرة اللعب في الشرق الأوسط في مرحلة ما من مسيرته.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مع أي نادي والرحيل عن صفوف الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية من العام القادم.

