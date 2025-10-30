سباليتي يضع محمد صلاح في تشكيلته المثالية

كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا والمدرب الجديد المنتظر لتولي قيادة يوفنتوس، عن تشكيلته التاريخية المثالية لأفضل 11 لاعبًا عمل معهم خلال مسيرته التدريبية.

وشهدت التشكيلة حضور النجم المصري محمد صلاح وأسطورة روما فرانشيسكو توتي، بينما غاب عنها أسماء بارزة مثل فيكتور أوسيمين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مهرجان الرياضة بمدينة ترينتو، حيث استعرض سباليتي أسماء لاعبين من مختلف محطاته التدريبية في روما ونابولي وإنتر وأودينيزي، مؤكدًا أنه واجه صعوبة في بعض الاختيارات بسبب كثرة النجوم الذين دربهم.

حراسة المرمى تثير تردد سباليتي في التشكيل المثالي

في حراسة المرمى، تردد سباليتي بين أليسون بيكر وتشيزني، وتحدث قائلًا: كلاهما رائع بالقدمين، كان من المستحيل تفضيل أحدهما على الآخر، أما في الدفاع فاختار كابتن نابولي جيوفاني دي لورينزو كظهير أيمن، والثنائي كاليدو كوليبالي وكريستيان تشيفو في قلب الدفاع، مع ماريك يانكولوفيسكي في الجهة اليسرى.

في خط الوسط، فضل سباليتي ثنائي روما الذهبي دانييلي دي روسي وديفيد بيتزارو، متجاوزًا أسماء مثل لوبوتكا وناينجولان وبروزوفيتش.

وعلى الأطراف، اختار محمد صلاح في الجناح الأيمن وخفيتشا كفاراتسخيليا في الجناح الأيسر، بينما كان من الطبيعي أن يتربع فرانشيسكو توتي في مركز صناعة اللعب رقم 10.

أما في الهجوم، ففاجأ سباليتي الجميع بتفضيله إدين دجيكو على أوسيمين وإيكاردي ولاوتارو مارتينيز، موضحًا: “دجيكو كان المهاجم المثالي بالنسبة لي في روما، يمتلك الجودة والقوة البدنية في آن واحد”.

تشكيل سباليتي المثالية

حراسة المرمى: أليسون بيكر “تشيزني”.

خط الدفاع: دي لورينزو، كاليدو كوليبالي، كريستيان تشيفو، يانكولوفيسكي.

خط الوسط: دي روسي، بيتزارو، توتي.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، دجيكو، محمد صلاح.

