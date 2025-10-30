بيراميدز يهزم التأمين الإثيوبي 0/2 ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نظيره التأمين الإثيوبي بهدفين دون رد خلال الفريقين على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وسجل هدف بيراميدز الأول، مصطفى زيكو من عرضية قوية من محمد الشيبي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بيراميدز الهدف الثاني بخطأ عكسي للفريق الإثيوبي.

وتعادل فريق بيراميدز مع التأمين الاثيوبي في لقاء الذهاب بنتيجة 1/1.

تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة التأمين الإثيوبي.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى زيكو - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - مروان حمدي

