الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 في الدوري الممتاز (صور)

الزمالك والبنك الأهلي،
الزمالك والبنك الأهلي، فيتو

انتهت مباراة فريق البنك الأهلي ضد الزمالك بنتيجة التعادل 1/1، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 30، وتعادل شيكو بانزا للزمالك في الدقيقة 33.

بهذه النتيجة، يرفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح  وأحمد ربيع ومحمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، محمد إبراهيم، محمد بن شرقي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد مدبولي، يسري وحيد، أحمد النادري، محمود الجزار، ياو أنور، سيد نيمار.

 

الجريدة الرسمية