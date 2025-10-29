الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حلمي طولان يبحث عن بدلاء للاعبي بيراميدز لاستكمال قائمة كأس العرب

حلمي طولان يتشاور
حلمي طولان يتشاور مع أحمد حسن، فيتو

بدأ حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، مشاورات مع جهازه المعاون، من أجل متابعة مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، للبحث عن عناصر جيدة يمكن الاعتماد عليهم كبدلاء للاعبي بيراميدز في صفوف منتخب مصر خلال بطولة كأس العرب بقطر.

فيما، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن الساعات الماضية شهدت مشاورات مكثفة بين حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، من أجل الوصول إلى حل فيما يتعلق  بمشاركة  لاعبي بيراميدز، ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب.

طولان يقرر تقليل لاعبي بيراميدز في قائمة كأس العرب

وبحسب المصدر، فإن هاني أبو ريدة طلب من حلمي طولان تقليل عدد لاعبي بيراميدز في القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بحيث بقيد 3 لاعبين فقط من الفريق السماوي بعد أن كان طولان ينوي ضم 7 لاعبين هم: أحمد الشناوي ومحمود جاد حارسي المرمى، إلى جانب أحمد سامي وكريم حافظ وأحمد عاطف قطة ومروان حمدي ومحمود زلاكا.

فيما اقترح بعض مسئولي اتحاد الكرة عدم ضم أي لاعبين من بيراميدز لقائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لإعفاء رابطة الأندية من تأجيل المزيد من مباريات بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز والإخلال بانتظام المسابقة.

إجتماع حلمي طولان مع مسئولي بيراميدز، فيتو
اجتماع حلمي طولان مع مسئولي بيراميدز، فيتو

ويرى أصحاب هذا الرأي، أن منتخب مصر مرشح لتجاوز دور المجموعات في بطولة كأس العرب، والتي ستنطلق مبارياتها بعد يوم 10 ديسمبر، فيما يخوض بيراميدز مباراة حاسمة في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر، ويحتاج لاعبيه في منتخب مصر الثاني حتى لو كان لاعبا واحدا، وهو ما سيجعل حلمي طولان في مأزق حقيقي، حيث سيجد نفسه يعتمد على عدد أقل من اللاعبين لإستكمال مشواره في الأدوار الإقصائية بكأس العرب.

قرار اضطراري من حلمي طولان بعد اجتماعه بمسئولي بيراميدز

حلمي طولان: المنتخب في ورطة قبل كأس العرب والأندية تبحث عن مصلحتها

أزمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بسبب بيراميدز

ويرتبط فريق بيراميدز في الوقت نفسه بمباراة بالدوحة يوم 13 ديسمبر ضمن منافسات كأس العالم للأندية الانتركونتننتال، يلتقي خلالها بيراميدز مع الفائز بديربي الأمريكتين الذي يتحدد يوم 10 من الشهر نفسه، ويأمل الفريق التأهل منها لملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المحدد لها يوم 17 ديسمبر.

 

الجريدة الرسمية