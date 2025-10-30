الأهلي يعلن تواجد إمام عاشور مع الفريق خلال السوبر المصري

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدم صحة الأنباء المتداولة حول رحيل المدافع المغربي أشرف داري عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعب رغم إصابته الحالية.

وقال صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: “الحديث عن رحيل أشرف داري عن الأهلي غير صحيح على الإطلاق، وما يتم تداوله مجرد اجتهادات، اللاعب مصاب حاليا، وما زال هناك وقت حتى فترة الانتقالات الشتوية. نثق تمامًا في إمكانيات داري، ونتمنى عودته سريعا لدعم دفاع الفريق".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن كل القرارات الخاصة بقيد أو رحيل أي لاعب ستحسم في يناير، موضحا أن المدير الفني ييس توروب لم يطلب تدعيم في مراكز معينة أو الاستغناء عن أي لاعب حتى الآن.

وبخصوص موقف إمام عاشور، أوضح صلاح الدين أن اللاعب سيتواجد ضمن بعثة الفريق المتجهة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري، رغم عدم تعافيه الكامل.

وقال: “سنصطحب الفريق بالكامل إلى الإمارات، ومن بينهم إمام عاشور، حتى يبقى قريبا من الجهاز الفني والطبي. القرار جاء بالتنسيق بيني وبين ييس توروب.”

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، في الثامنة مساء وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجت واستعادة صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح المصري بقيادة جهازه الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة النادي الأهلي وبتروجت بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة 12، وسجل هدف التعادل للأهلي نيتس جراديشار في الدقيقة 61.

