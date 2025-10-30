الخميس 30 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

احذري، المكمّلات متعددة الفيتامين قد تضر كبدك دون أن تشعري

المالتي فيتامين
المالتي فيتامين

المكملات الغذائية حل طبى لتعويض الجسم الفيتامينات الناقصة ما يعزز من صحة الجسم ويحسن أداءه ويساعد على التركيز ويحافظ على قوة جهاز المناعة، ويجب تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبى.

ومؤخرا انتشرت أقراص بالصيدليات تحتوى على جميع العناصر الغذائية ويقبل عليها العديد من الأشخاص خاصة النساء ظنا أنها تعزز من صحتهن، دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

يقول الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، إن أقراص المالتي فيتامين أو الفيتامينات المتعددة ماهى إلا وهم كبير وللاسف يكثر الإقبال عليه ظنا أنه يعزز الصحة العامة ويعالج جميع الاعراض ويقوى المناعة ولكنه فى الحقيقة غير ذلك.

 

أقراص المالتي فيتامين 
أقراص المالتي فيتامين 

هل المالتي فيتامين تعالج الأمراض؟

وأضاف سلامة، أن المالتي فيتامين لا يعالج مرض ولا يحسن صحة ولا يطيل عمر، بل للاسف ضرره أكثر من نفعه لأنه تركيبة صناعية بشرية قد لا تتوافق مع العديد من الأجسام ما يرهق الكبد كثيرا.

مخاطر تناول المالتي فيتامين 

وشدد على أن المالتي فيتامين تحتوى على عدد ليس بقليل من الفيتامينات وعند تناولها بالفعل تعالج نقص الفيتامينات القليلة بالجسم ولكن على الجهة الأخرى تزيد من نسبة الفيتامينات التى نسبتها جيدة بالجسم مايسبب مخاطر عديدة أبرزها التسمم وغيره الكثير، وايضا تزيد من الأعباء على الكبد لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى عكسه، لذا يجب الإمتناع عن هذه المكملات والاكتفاء فقط بتناول المكملات الخاصة لعلاج نقص العناصر بالجسم وذلك بعد إجراء التحاليل والتأكد من وجود نقص فى بعض الفيتامينات وذلك يكون تحت إشراف طبى، حفاظا على الصحة.

txt

هل تناول المكملات الغذائية فعال للجسم؟ نصائح للتأكد من فاعليتها

txt

سلامة الغذاء تبحث التعاون مع جوميا مصر لتشديد الرقابة على المكملات الغذائية

المالتي فيتامين أقراص المالتي فيتامين المكملات الغذائية صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

الجريدة الرسمية