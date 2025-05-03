مكملات غذائية تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

مكملات غذائية، تساعد على إنقاص الوزن، في ظل تزايد معدلات السمنة حول العالم والاهتمام المتزايد بالصحة والرشاقة، أصبحت المكملات الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون من الأمور المهمة، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من صعوبة في خسارة الوزن عبر الحمية الغذائية أو ممارسة التمارين الرياضية وحدها.



أوضحت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن المكملات الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن قد تكون أداة مساعدة فعالة في رحلة التخلص من الدهون الزائدة، لكنها ليست حلًا سحريًا أو بديلًا عن نمط حياة صحي.



وأضافت أن المفتاح الأساسي لفقدان الوزن بفعالية وأمان يكمن في التوازن بين التغذية السليمة، النشاط البدني، والوعي الصحي، كما أن الاستعانة بالمكملات يجب أن تتم بحذر وتحت إشراف طبي لضمان عدم حدوث مضاعفات صحية.



أولًا: ماهي المكملات الغذائية الخاصة بالتنحيف؟

المكملات الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن هي منتجات تحتوي على مكونات طبيعية أو كيميائية، تعمل بطرق متعددة لمساعدة الجسم على التخلص من الدهون الزائدة، تقليل الشهية، أو زيادة معدل حرق السعرات الحرارية. تختلف هذه المكملات من حيث آلية عملها، والمكونات الداخلة في تركيبها، ومدى فعاليتها وسلامتها الصحية.



أنواع المكملات الغذائية المستخدمة في إنقاص الوزن

يمكن تصنيف المكملات الغذائية التي تساعد على حرق الدهون إلى عدة أنواع رئيسية، منها:

مكملات غذائية صحية

مكملات تقليل الشهية

تعمل هذه المكملات على إرسال إشارات إلى الدماغ لإعطاء الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة خلال اليوم. من أمثلتها:

جلوكو مانان (Glucomannan): ألياف طبيعية قابلة للذوبان في الماء، تستخرج من جذور نبات الكونجاك، تساعد على امتلاء المعدة وتقليل الشهية.

مستخلص الزعفران: يُعتقد أنه يساعد على تقليل الأكل العاطفي وتحسين المزاج مما يقلل الرغبة في تناول الطعام بكثرة.

مكملات زيادة حرق الدهون (Thermogenics)

تساهم هذه المكملات في رفع معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم. ومن أبرز هذه الأنواع:

الكافيين: يوجد بشكل طبيعي في القهوة والشاي والشوكولاتة، ويعمل كمحفز لحرق الدهون وتحسين الأداء الرياضي.

مستخلص الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة تُعرف باسم الكاتيكينات، والتي تعمل مع الكافيين على تعزيز عملية الأيض.

اليوروهيمبين (Yohimbine): مستخلص نباتي يساعد على تحفيز الجهاز العصبي وزيادة معدل حرق الدهون، لكنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم والقلق.

مكملات منع امتصاص الدهون أو الكربوهيدرات

هذه المكملات تقلل كمية الدهون أو الكربوهيدرات التي يمتصها الجسم من الطعام. ومن أشهرها:

مستخلص الفاصولياء البيضاء: يمنع إنزيم الأميلاز من هضم الكربوهيدرات، ما يقلل من امتصاصها.

أورليستات (Orlistat): دواء يُصرف بدون وصفة طبية في بعض الدول، يعمل على منع امتصاص الدهون بنسبة تصل إلى 30%، لكنه قد يسبب آثارًا جانبية مزعجة كالإسهال والغازات.

مكملات مزيج المكونات (Fat burners)

هذه المكملات تجمع بين عدة مكونات تعمل بطرق مختلفة لتعزيز نتائج فقدان الوزن، مثل مزيج الكافيين والشاي الأخضر مع الألياف أو بعض الفيتامينات والمعادن. تتوفر هذه المنتجات بأشكال متعددة مثل الحبوب، الكبسولات، أو المساحيق التي تذاب في الماء.

هل هذه المكملات فعالة حقًا؟

مكملات غذائية لإنقاص الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن المكملات الغذائية قد تساهم في فقدان الوزن بكمية تتراوح بين 2 إلى 5 كجم على مدى عدة أشهر، بشرط أن تكون مصحوبة بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومع ذلك، فإن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، ويعتمد على عدة عوامل مثل نمط الحياة، معدل الأيض، والجينات.

الآثار الجانبية والمخاطر المحتملة

على الرغم من أن بعض المكملات تحتوي على مكونات طبيعية، فإن استخدامها بشكل مفرط أو عشوائي قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة مثل:

الأرق وزيادة معدل ضربات القلب (نتيجة الكافيين).

مشاكل هضمية مثل الإسهال أو الإمساك.

التفاعل مع أدوية أخرى مثل أدوية الضغط أو السكر.

الاعتماد النفسي على المكملات.

لذلك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي دائمًا قبل البدء في استخدام أي مكمل غذائي، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.

نصائح لاستخدام المكملات بأمان

قراءة المكونات بعناية والتأكد من عدم وجود مواد محظورة أو غير معروفة.

اختيار منتجات من علامات تجارية معروفة وموثوقة.

عدم الاعتماد على المكملات فقط، بل يجب دمجها مع نمط حياة صحي.

الالتزام بالجرعة الموصى بها وعدم زيادتها دون استشارة مختص.

مراقبة الجسم لأي رد فعل غير طبيعي والتوقف عند حدوث أعراض مقلقة.

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