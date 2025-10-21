علامات نقص الزنك في الجسم، وكيف يمكن تعويضه بالأطعمة؟

علامات نقص الزنك في الجسم، يُعتبر الزنك من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة لكنها مؤثرة جدًا في العديد من الوظائف الحيوية.

فهو يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي داخل الجسم، ويُسهم في دعم المناعة، والتئام الجروح، ونمو الخلايا، وصحة الجلد والشعر، وحتى حاسة التذوق والشم.



ومع ذلك، فإن نقص الزنك يُعد من الحالات الشائعة حول العالم، خصوصًا بين النساء والأطفال وكبار السن، وغالبًا ما يتم تجاهله لأن أعراضه تتطور تدريجيًا وتتشابه مع نقص عناصر أخرى.



في هذا التقرير نتناول أبرز علامات نقص الزنك في الجسم، وأسبابه، وكيفية علاجه طبيعيًا من خلال الأطعمة الغنية به، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: ما هو الزنك ولماذا هو مهم؟

الزنك معدن أساسي لا يُخزَّن في الجسم، مما يعني أنه يجب الحصول عليه يوميًا من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.



تتمثل وظائفه الأساسية في:



تعزيز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

دعم عملية انقسام الخلايا وتجديدها، مما يجعله ضروريًا للنمو والشفاء.

الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر.

المساعدة في إنتاج الهرمونات مثل الإنسولين والتستوستيرون.

تحسين حاسة التذوق والشم.

دعم صحة الدماغ والمزاج والتركيز.

الزنك للصحة

ثانيًا: علامات نقص الزنك في الجسم

تظهر أعراض نقص الزنك بشكل تدريجي، وقد تختلف من شخص لآخر، لكنها غالبًا تشمل:

1. تساقط الشعر وضعفه

يُعد تساقط الشعر أحد أبرز مؤشرات نقص الزنك، لأنه يلعب دورًا مهمًا في نمو بصيلات الشعر. نقصه يؤدي إلى ضعف الجذور، وتقصف الأطراف، وبطء نمو الشعر.

2. ضعف المناعة وتكرار العدوى

الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات المتكررة، لأن هذا المعدن أساسي في تكوين خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة الميكروبات.

3. بطء التئام الجروح

الزنك يشارك في إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا الجلد، وبالتالي فإن نقصه يجعل الجروح والخدوش تلتئم ببطء، وقد تترك آثارًا أو التهابات مزمنة.

4. فقدان الشهية أو التذوق

من العلامات المميزة أيضًا فقدان الإحساس بمذاق الطعام أو تغير الطعم بشكل غريب، لأن الزنك عنصر رئيسي في خلايا التذوق.

5. الإرهاق والضعف العام

نقص الزنك يؤثر على إنتاج الطاقة داخل الجسم، مما يؤدي إلى الشعور الدائم بالتعب حتى بعد النوم أو الراحة.

6. ضعف التركيز وتقلب المزاج

الزنك يدخل في عمل النواقل العصبية، ونقصه قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز، وأحيانًا الشعور بالاكتئاب أو العصبية الزائدة.

7. مشاكل جلدية

نقص الزنك قد يسبب ظهور حب الشباب، وجفاف الجلد، والتهابات متكررة حول الفم والعينين. كما أن الجلد يفقد مرونته ولمعانه.

8. ضعف الأظافر وظهور بقع بيضاء عليها

علامة أخرى واضحة هي هشاشة الأظافر، وتشققها، أو ظهور بقع بيضاء صغيرة على سطحها، وهي من الإشارات المبكرة لنقص الزنك.

9. تأخر النمو عند الأطفال

في حالة نقص الزنك لدى الأطفال، قد يحدث بطء في النمو البدني والعقلي، وضعف الشهية والمناعة، وتأخر البلوغ في بعض الحالات.

ثالثًا: الأسباب التي تؤدي إلى نقص الزنك

نقص الزنك قد ينتج عن:

نظام غذائي فقير بالبروتين الحيواني، لأن الزنك يوجد أساسًا في اللحوم والأسماك.

اتباع نظام نباتي صارم، حيث أن امتصاص الزنك من المصادر النباتية أقل كفاءة بسبب وجود مركبات "الفيتات" التي تعيق امتصاصه.

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون المزمن أو مرض كرون أو حساسية القمح.

الحمل والرضاعة، لأن احتياجات الجسم للزنك تزداد في هذه الفترات.

تناول الكحول أو الكافيين بكثرة، لأنهما يقللان امتصاص الزنك.

كبار السن، حيث يقل امتصاص الجسم للعناصر الغذائية مع التقدم في العمر.

رابعًا: كيف تعالجي نقص الزنك بالأطعمة الطبيعية؟

لحسن الحظ، يمكن تعويض نقص الزنك بسهولة عبر النظام الغذائي اليومي. إليك أبرز الأطعمة الغنية بالزنك:

1. اللحوم الحمراء والدواجن

تُعد من أغنى المصادر بالزنك، خصوصًا الكبدة، اللحم البقري، والدجاج. تناول قطعة متوسطة من اللحم المطهو تمد الجسم بحوالي نصف احتياجه اليومي من الزنك.

2. المأكولات البحرية

خاصة المحار الذي يُعتبر الأعلى على الإطلاق في محتوى الزنك، يليه الجمبري والسردين والتونة والسلمون.

3. البقوليات

العدس، الفول، الحمص، والفاصوليا تحتوي على الزنك، لكن امتصاصه منها يكون أقل، لذا يُفضل نقعها قبل الطهي لتقليل الفيتات وتحسين الامتصاص.

4. المكسرات والبذور

اللوز، الكاجو، الفول السوداني، وبذور اليقطين والسمسم مصدر ممتاز للزنك، ويمكن تناول حفنة يوميًا كوجبة خفيفة مغذية.

5. منتجات الألبان

الجبن واللبن والزبادي تمد الجسم بكمية جيدة من الزنك سهلة الامتصاص، خاصة إذا تم تناولها مع وجبة تحتوي على البروتين الحيواني.

6. الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والقمح الكامل، فهي تحتوي على الزنك بالإضافة إلى الألياف والمعادن الأخرى.

7. البيض

البيض، خاصة الصفار، يحتوي على نسبة معتدلة من الزنك ويساعد على تحسين امتصاصه من الأطعمة الأخرى.

نصائح تساعد على امتصاص الزنك بشكل أفضل

تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين C لأنه يساعد على امتصاص الزنك بشكل فعال.

تجنبي شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات، لأنهما يقللان من امتصاص المعادن.

إذا كنتِ نباتية، احرصي على نقع البقوليات قبل الطهي ودمجها مع مصادر فيتامين C مثل الليمون والطماطم.

خامسًا: هل تحتاجين إلى مكملات الزنك؟

في حالات النقص البسيطة يمكن تعويض الزنك بالطعام فقط، أما في حالات النقص الحاد (التي يُحددها الطبيب بعد تحليل الدم)، فقد يُنصح بتناول مكملات الزنك بجرعات محددة، مع مراقبة الطبيب لتجنب الإفراط الذي قد يؤدي إلى الغثيان أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

نقص الزنك قد يبدو بسيطًا، لكنه يؤثر على الصحة الجسدية والعقلية بشكل ملحوظ. لذا من المهم مراقبة الإشارات التي يرسلها الجسم مثل تساقط الشعر، ضعف المناعة، وبطء التئام الجروح.

وحتى قبل اللجوء إلى المكملات، يمكن للنظام الغذائي المتوازن الغني بالبروتين الحيواني والمأكولات البحرية والمكسرات أن يعيد توازن الزنك في الجسم طبيعيًا، ويمنحك بشرة نضرة وشعرًا قويًا ومناعة أقوى.

