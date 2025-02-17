3 مكملات غذائية ضرورية تحافظ على صحة القلب

أمراض القلب، هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على صحة القلب أمر بالغ الأهمية للرفاهية العامة.

وفي حين تلعب الحمية الغذائية المتوازنة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتغييرات نمط الحياة دورًا رئيسيًا في صحة القلب، فإن بعض المكملات الغذائية يمكن أن توفر دعمًا إضافيًا

ونشر جراح القلب جيريمي لندن قائمة بأفضل 3 مكملات غذائية يجب على المرء تناولها للحفاظ على صحة القلب بحسب Times of india

أفضل 3 مكملات غذائية لصحة القلب

يجب أن تكون المكملات الغذائية مكملة لأسلوب حياتك، وليس بديلًا عنها كما انه لن تحل أي مكملات غذائية في السوق محل ممارسة الرياضة، والحصول على نوم عالي الجودة

يحتاج القلب إلى قدر كبير من الطاقة، ويساعد CoQ10 في تغذية خلايا القلب. وتُظهِر الأبحاث أن مكملات CoQ10 يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم كما يحمي CoQ10 الأوعية الدموية من الإجهاد التأكسدي، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين.

تعمل الستاتينات، التي يستخدمها عادةً الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، على خفض الكوليسترول ولكنها تستنفد أيضًا CoQ10، مما يؤدي إلى آلام العضلات والتعب، وبالتالي فإن المكملات ضرورية.

يوجد CoQ10 في اللحوم والأسماك الدهنية والمكسرات، ولكن المكملات (100-300 مجم يوميًا) غالبًا ما تكون ضرورية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتناولون الستاتينات.

أحماض أوميجا 3 الدهنية



توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل أساسي في زيت السمك، وهي واحدة من أكثر المكملات الغذائية التي أجريت عليها أبحاث جيدة فيما يتعلق بصحة القلب.

فهي تحتوي على حمضين دهنيين أساسيين: حمض إيكوسابنتاينويك وحمض دوكوساهيكسانويك، اللذين يقدمان فوائد قوية لوظائف القلب والأوعية الدموية.



تزيد الدهون الثلاثية المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتساعد أحماض أوميجا 3 على خفض هذه الدهون الضارة. ويمكن أن يساعد تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



تمنع أحماض أوميجا 3 الصفائح الدموية من التكتل معًا، مما يقلل من خطر الإصابة بحالات مرتبطة بالجلطة مثل السكتات الدماغية. كما تساعد على استقرار إيقاعات القلب غير الطبيعية، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.



توجد أحماض أوميجا 3 بشكل طبيعي في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين. بالنسبة للمكملات الغذائية، يوصى عادةً بجرعة يومية تتراوح بين 1000 إلى 2000 مجم من حمض إيكوسابنتاينويك وحمض دوكوساهيكسانويك مجتمعين.



المغنيسيوم



المغنيسيوم معدن أساسي ينظم وظائف العضلات، بما في ذلك عضلة القلب.



كما أنه يساعد في التحكم في ضغط الدم ويمنع عدم انتظام ضربات القلب.



ترتبط مستويات المغنيسيوم المنخفضة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم. فهو يساعد في الحفاظ على إيقاع القلب الثابت ويمنع الرجفان الأذيني.

يعد الالتهاب المزمن مساهمًا رئيسيًا في أمراض القلب، ويساعد المغنيسيوم في مكافحة ذلك كما يساعد المغنيسيوم أيضًا في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين.



تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة. بالنسبة للمكملات الغذائية، يوصى بتناول 200-400 مجم يوميًا يفضل سترات المغنيسيوم أو جليسينات لصحة القلب.

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