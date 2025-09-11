سلامة الغذاء تبحث التعاون مع جوميا مصر لتشديد الرقابة على المكملات الغذائية

عقد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء اجتماعا مع عبد اللطيف علامة، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر والمدير التنفيذي لمجموعة جوميا باي وعدد من مسئوليها، إحدى كبرى منصات التجارة الإلكترونية، في إطار اهتمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمتابعة التطورات المتسارعة في مجال التجارة الإلكترونية.



ناقش الجانبان آليات التعاون لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والمكملات الغذائية وأغذية الرياضيين المتداولة عبر المنصات الرقمية، والتأكد من التزام الموردين والمطاعم المسجلين على المنصة باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وأكد رئيس الهيئة أن التجارة الإلكترونية تمثل أحد المسارات الحديثة لتداول الغذاء، وهو ما يتطلب تكثيف الرقابة وتبني آليات مبتكرة لحماية صحة المستهلك، كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على وضع أطر تنظيمية فعّالة للتجارة الغذائية عبر الإنترنت، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في السوق.



من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لشركة جوميا بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا التزام الشركة بالعمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وتطوير آليات مراقبة داخلية لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وموثوقة إلى المستهلك المصري.

واتفق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية وتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية الغذائية

