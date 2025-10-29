طريقة عمل كيكة الشطرنج فى خطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة الشطرنج، كيكة الشطرنج من أجمل أنواع الكيك التي تجمع بين المذاق الرائع والشكل الجذاب، حيث تتميز بتصميمها الفريد الذي يشبه لوحة الشطرنج بألوانها المتناسقة من الكاكاو والفانيليا.

وكيكة الشطرنج من الوصفات التي تحتاج إلى بعض الدقة في التحضير، لكنها في النهاية تستحق الجهد لما تقدمه من طعم مميز ومظهر أنيق يمكن تقديمه في المناسبات والحفلات.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل كيكة الشطرنج.

مكونات عمل كيكة الشطرنج:-

مكونات الكيك الأبيض (الفانيليا)

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول

1 كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

4 بيضات

نصف كوب من الحليب

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة صغيرة من الملح

مكونات الكيك البني (الكاكاو)

2 كوب من الدقيق الأبيض

1 كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة

4 بيضات

نصف كوب من الحليب

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

للتزيين والتغليف

2 كوب من كريمة الشيكولاتة أو الجناش (يحضر من شيكولاتة خام مذابة مع كريمة خفق)

شيكولاتة مبشورة للتزيين حسب الرغبة

طريقة عمل كيكة الشطرنج

طريقة عمل كيكة الشطرنج:-

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخفقي الزبدة والسكر جيدا حتى يصبح الخليط كريمي فاتح اللون.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

أضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل بالتبادل مع الحليب، وقلبي حتى تحصلي على خليط متجانس.

صبي المزيج في قالب كيك مدهون ومرشوش بالدقيق، ثم أدخليه الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة.

بعد النضج، أخرجي الكيك واتركيه يبرد تماما.

اتبعي نفس خطوات الكيك الأبيض مع إضافة الكاكاو إلى الدقيق قبل الخلط.

اخبزي الكيك بنفس الطريقة حتى ينضج، ثم اتركيه يبرد تماما.

بعد أن يبرد الكيك تماما، استخدمي قطاعات دائرية أو أغطية بأحجام مختلفة لتقطيع كل كيك إلى ثلاث دوائر متحدة المركز (حلقة كبيرة، متوسطة، وصغيرة).

افصلي الحلقات، ثم قومي بتركيبها بطريقة متبادلة بين الكيك الأبيض والبني، الحلقة الخارجية فانيليا، ثم الحلقة الوسطى كاكاو، ثم الحلقة الداخلية فانيليا.

في الطبقة الثانية اعكسي الألوان لتظهر تأثير الشطرنج عند التقطيع.

استخدمي القليل من كريمة الشوكولاتة بين الطبقات لتثبيتها جيدا.

بعد تثبيت الطبقات، غلفي الكيكة بالكامل بطبقة من كريمة الشوكولاتة أو الجناش بشكل متساوي.

زيني الوجه بالشيكولاتة المبشورة أو قطع من الشيكولاتة البيضاء والبنية بطريقة متناسقة تشبه رقعة الشطرنج

ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك الكريمة وتصبح جاهزة للتقديم.

لنجاح كيكة الشطرنج يجب أن تكون الكيكات متساوية في الارتفاع حتى يظهر الشكل النهائي منسق.

يمكن استخدام كريمة الزبدة بدل كريمة الشيكولاتة حسب الرغبة.

للحصول على نكهة أغنى، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القهوة الفورية إلى خليط الكاكاو.

يفضل تبريد الكيك قليلا قبل التقطيع لتسهيل تشكيل الحلقات دون أن تتفتت.

