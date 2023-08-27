طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص بالمقادير، مذاقها لا يقاوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص بالمقادير، كيكة الشيكولاتة من أنواع الكيك المميز والشهير الذى يعشقه الكبار والصغار بنكهة الشيكولاتة التى لا تقاوم.

وطريقة تعامل كيكة الشوكولاتة بالصوص بالمقادير، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهى حلوى اقتصادية ولذيذة وتفضل ربات البيوت تحضيرها كحلوى منزلية، ولكن تبحث ربات البيوت عن الطرق الاقتصادية المناسبة لآخر الشهر.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص بالمقادير.

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مكونات عمل كيكة الشوكولاتة:-

2 كوب دقيق

ربع كوب كاكاو خام

كوب إلا ربع زيت

كوب إلا ربع لبن حليب

3 بيضات

كيس فانيليا

2 كوب سكر

ملعقة وربع بيكينج بودر

للصوص

ربع كوب كاكاو

ربع كوب لبن

نصف كوب سكر

كوب إلا ربع زيت

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص بالمقادير، فيتو

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص بالمقادير:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالزيت ثم نعرفها بالدقيق، ونتركها جانبا.

بعدها نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على خليط فاتح اللون.

ثم نضيف اللبن والزيت ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضيف السكر تدريجيا ونخفق هتى يذوب السكر تماما.

ثم نضيف الكاكاو ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر ونخلطهم معا، ثم نضيف خليط البيض والكاكاو تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجين سائل ومتجانس وناعم وخالى من اى تكتلات.

ثم نصب ثلاث ارباع العجين فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية وونساوى الأطراف.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن ونتركها لمدة 25 دقيقة.

ثم نخرج الكيك من الفرن ونقطعها ونصب عليها باقى كمية العجين، ثم نعيدها الفرن لمدة 5 دقائق.

ثم نخرجها ونتركها تبرد وتقطع وتقدم.

ولعمل الصوص، نضع الكاكاو واللبن فى الخلاط ونضرب جيدا ثم نضيف الزيت تدريجيا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

ثم نزين الكيك بالصوص عند التقديم.

يجب مراعاة أن تكون المقادير المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة، لضمان نجاح الكيك.

هذه الطريقة من الكيك تعتبر اقتصادية لأنها تحضر بكمية قليلة من الدقيق، وكذلك البيض وبالتالى مناسبة لآخر الشعر ومذاقها لا يقاوم فهى تشبه التورتة فى مذاقها لكمية الصوص الموجود بها، وهذا الصوص، يعتبر صوص اقتصادي.