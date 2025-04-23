طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في خطوات سهلة وغير مكلفة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة، كيكة الشيكولاتة من أنواع الكيك الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لعشق الصغار والكبار لها.

وطريقة عمل كيكة الشيكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى تعتبر حلوى منزلية لذيذة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة الشيكولاتة.

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شوكولاتة أو فواكه

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تمامًا.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفًا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 كوب دقيق ذات نوع جيد

5 بيضات

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

2 كوب سكر

الحشو

كوب زبيب أى نوع

طريقة عمل الكيكة العادية:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن لحين أن يسخن الفرن.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالزيت ونعفرها بالدقيق.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.

ثم نضيف اللبن والسمن والزيت ونستمر فى الضرب حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

ثم نضيف السكر تدريجيا ونضرب بالخلاط حتى يختفى السكر تماما ويذوب فى الخليط.

ثم نحضر الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب.

ثم نضيف له خليط البيض واللبن ونقلب تدريجيا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقا، ونتركها لمدة 30 دقيقة.

وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

يمكن إضافة الكاكاو إلى الدقيق لعمل الكيك بالشيكولاتة.

يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

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