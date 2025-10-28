أخبار الحوادث اليوم: موعد تطبيق قرار وزير الداخلية بشأن رسوم تأشيرة دخول مصر.. مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 2026.. حبس متهمين جدد في مجزرة أطفال اللبيني ووالدتهم
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ضبط سائق اعتدى على طليقته وأطفالها بالقاهرة بعد تداول فيديو الواقعة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على سيدة وأطفالها بالضرب بالقاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
الداخلية تكشف حقيقة اتهام مركز شرطة بالدقهلية بالمجاملة في تنفيذ الأحكام
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بأحد مراكز الشرطة بالدقهلية بإلقاء القبض على والده دون إلقاء القبض على أنجال عمه، رغم صدور أحكام قضائية ضدهم، في مجاملةً من الشرطة لهم.
الداخلية تعلن مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 1447هـ/2026م
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لتنظيم القرعة لهذا العام؛ فى إطار استعدادات وزارة الداخلية لموسم أداء فريضة الحج لعام 1447هـ/ 2026.
الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت عم طفلتيها بالتعدي عليهما جنسيا بالبحيرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من عم طفلتيها لقيامه بالتعدى عليهما جنسيًّا بالبحيرة.
الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة مرورية و95 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين المرورية.
موعد تطبيق قرار وزير الداخلية بشأن رسوم تأشيرة دخول مصر
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتحديد مدة التأشيرة متعددة الدخول بخمس سنوات مقابل 700 دولار.
تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة 20 متهما لارتكابهم جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية إلى جلسة الدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.
تأجيل محاكمة 108 متهمين في خلية داعش القطامية لـ 28 ديسمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم تأجيل محاكمة 108 متهما، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “داعش القطامية” إلي جلسة 28 ديسمبر المقبل.
ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية.
ضبط بؤر إجرامية وتصفية عنصر شديد الخطورة في مطروح خلال مواجهات مع الشرطة
نجحت الأجهزة الأمنية في استهداف عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات، أسفر عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط بقية العناصر.
حبس متهمين جدد في مجزرة أطفال اللبيني ووالدتهم
أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل بمحل بيع أدوية بيطرية بتهمة مساعدة المتهم الرئيسي بقتل أطفال اللبيني، وسائق الـ"توك توك" الذى قام بتوصيلهما إلى العقار، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
