أخبار الحوادث اليوم: موعد تطبيق قرار وزير الداخلية بشأن رسوم تأشيرة دخول مصر.. مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 2026.. حبس متهمين جدد في مجزرة أطفال اللبيني ووالدتهم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على سيدة وأطفالها بالضرب بالقاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بأحد مراكز الشرطة بالدقهلية بإلقاء القبض على والده دون إلقاء القبض على أنجال عمه، رغم صدور أحكام قضائية ضدهم، في مجاملةً من الشرطة لهم.

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لتنظيم القرعة لهذا العام؛ فى إطار استعدادات وزارة الداخلية لموسم أداء فريضة الحج لعام 1447هـ/ 2026.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من عم طفلتيها لقيامه بالتعدى عليهما جنسيًّا بالبحيرة.

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين المرورية.

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتحديد مدة التأشيرة متعددة الدخول بخمس سنوات مقابل 700 دولار.

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة 20 متهما لارتكابهم جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية إلى جلسة الدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم تأجيل محاكمة 108 متهما، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “داعش القطامية” إلي جلسة 28 ديسمبر المقبل.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية.

نجحت الأجهزة الأمنية في استهداف عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات، أسفر عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط بقية العناصر.

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل بمحل بيع أدوية بيطرية بتهمة مساعدة المتهم الرئيسي بقتل أطفال اللبيني، وسائق الـ"توك توك" الذى قام بتوصيلهما إلى العقار، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.