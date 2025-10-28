ضبط شخص لنشره أخبارا ومقاطع فيديو مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي منسوبة للداخلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بالقاهرة لنشره أخبارا ومقاطع فيديو مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي منسوبة لوزارة الداخلية.

ضبط شخص لنشره أخبارا ومقاطع فيديو مفبركة

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بنشر أخبار ومقاطع فيديو مفبركة، وإعادة تداول بعض الأخبار المنشورة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بعد التلاعب بالصور باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعى ونشرها عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته جهاز حاسب آلي وهاتف محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

