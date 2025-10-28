الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ضبط شخص لنشره أخبارا ومقاطع فيديو مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي منسوبة للداخلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بالقاهرة لنشره أخبارا ومقاطع فيديو مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي منسوبة لوزارة الداخلية.

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بنشر أخبار ومقاطع فيديو مفبركة، وإعادة تداول بعض الأخبار المنشورة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بعد التلاعب بالصور باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعى ونشرها عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

الداخلية تعلن مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 1447هـ/2026م

الأمن يكشف حقيقة الادعاء بمحاولة سرقة على أحد الطرق السريعة بالجيزة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته جهاز حاسب آلي وهاتف محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

