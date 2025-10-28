الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

موعد تطبيق قرار وزير الداخلية بشأن رسوم تأشيرة دخول مصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتحديد مدة التأشيرة متعددة الدخول بخمس سنوات مقابل 700 دولار.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة بالإكراه على طريق دائرى الجيزة

ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام

وتضمن نص قرار وزير الداخلية رقم 1919 لسنة 2025 تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات، ليصبح بموجبه تحديد مدة التأشيرة متعددة الدخول بخمس سنوات مقابل رسوم قدرها 700 دولار أمريكي.

تفاصيل القرار

ونص القرار على أن التأشيرة متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، وتسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز 180 يومًا في كل سفرة، مقابل رسم تأشيرة شامل 700 دولار أمريكي.

والقرار يستند إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب والخروج من جمهورية مصر العربية، وإلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 الخاص بتنظيم التأشيرات، وكذلك قرارات سابقة من وزارة الداخلية بشأن تنفيذ القوانين والتحصيلات المتعلقة برسوم التأشيرات.

العمل بالقرار

نصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي من 29/10/2025، مع تحرر القرار في 20/10/2025.

التأشيرة متعددة الدخول رسوم التأشيرة 700 دولار وزارة الداخلية الجريدة الرسمية الإقامة للاجانب السفر لمصر

