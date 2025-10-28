الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

الأمن يكشف حقيقة الادعاء بمحاولة سرقة على أحد الطرق السريعة بالجيزة

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة الادعاء بمحاولة سرقة على أحد الطرق، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة حقيقة الادعاء بمحاولة سرقة أحد الأشخاص أثناء سيره بسيارته على الطريق السريع.

 تفاصيل الواقعة

وبعد الفحص، تبين أنه لا توجد بلاغات رسمية عن محاولة السرقة، وتم تحديد القائم على النشر، وهو صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، الذي اعترف بأن ما نشره كان بهدف توعية المتابعين وزيادة نسب المشاهدات، بعد أن فوجئ بتاريخ 10 الجاري بثلاثة أشخاص أمام سيارته، فتوقف وتشاجر معهم ثم صور الفيديو.

التحقيق مع الأشخاص المتواجدين بالطريق

وتمكن رجال الشرطة من ضبط 3 عاطلين، أحدهم له معلومات جنائية، وأقروا بأنهم كانوا يتواجدون بالطريق بغرض استجداء المارة، وأنه لم تحدث أي محاولة سرقة للشكوى، وأن الخلاف نشأ عن توقف الشاكي وتشاجره معهم، فقاموا بالتعدي عليه بالسب ثم انصرفوا.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إثبات عدم صحة الادعاء، وإحالة الموضوع للجهات المختصة للتصرف وفق القانون.

